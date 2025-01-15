Yüzde 40 yerli araçlar listesi, engellilerin ÖTV'siz araç alımlarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte araştırılıyor.

Artık araçlarda yerlilik şartı yüzde 20'den yüzde 40'a yükseldi. Ayrıca araç alanlara 10 yıl satış yasağı geldi.

Yeni dönemde 6 markanın 12 modeli ÖTV'siz olarak alınabilecek.

Engelli araçlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulama genel tebliğinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde engellilerin alabileceği araçların yerlilik oranı en az yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı.

10 YIL SATIŞ YASAĞI

Düzenleme 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yeni dönemde engelli araçlarında 5 yıl satış yasağı 10 yıla çıkarıldı.

Düzenlemenin resmileştiği tarihten önce araç alanlar 5 yıldan sonra cezasız satabilecek. Ancak bu kişilerin yeniden araç alımı için 10 yıl beklenmesi gerekecek.

2,2 MİLYON LİRAYI AŞTI

ÖTV muafiyetli araçlarda tavan tutar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93'lük artışla 2 milyon 247 bin 114 lira olarak belirlenmişti.



2024 yılında ÖTV tavan tutarı, 1 milyon 561 bin lira olarak uygulanmıştı.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?

Böylece ÖTV muafiyetinde Türkiye'de üretilen araçlara öncelik verilecek.



Yeni dönemde 6 farklı markanın 12 modeli ÖTV'siz olarak alınabilecek.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ LİSTESİ

İşte yüzde 40 yerli araçlar listesi

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter

Volkswagen Transporter