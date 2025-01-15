Ahlatcı Çorum FK’nın iç saha maçlarında protokolde yine aynı isimler yer aldı.

Kırmızı Siyahlı takımın galibiyetine stada gelen taraftarlar ile birlikte sevindiler.

Kırmızı Siyahlı takımın İstanbulspor ile oynadığı maçı protokol tribününde CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Muhsin Dere ile Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ile Garnizon Komutanı ile birlikte Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve 2. Başkan Yılmaz Özkul birlikte izlediler.

Sungurlu Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Muhsin Dere maçın ardından geleneksel olarak yaptığı paylaşımda ise ‘Kenetlen başka Çorum FK yok’ dedi.

Dere paylaşımında şunları söyledi: Ahlatcı ÇorumFK’mız, evimizde, İstanbulspor karşısında zorlu hava şartlarına rağmen beklediğimiz oyun hakimiyetini sergilediği karşılaşmadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bulduğumuz fırsatları değerlendirdiğimizde, 3 puanın aslında çok zor olmadığının özeti niteliğinde olan bu maç; takımımızın ligdeki konumu ve gidişatı açısından da çok önemliydi. Takımımız play off potasında olmayı hakediyor. Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi tebrik ediyor; çağrımı yineliyorum. Kenetlen Başka Çorum FK yok’ dedi.