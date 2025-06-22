Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile Sinan Engin’in kızı avukat Elif Engin, Çorum Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesinde düzenlenen törenle evlendi.

3 BİNDEN FAZLA DAVETLİ KATILDI

10 bin metrekare kapalı alanda gerçekleşen düğüne yurtiçi ve yurtdışından 3 binin üzerinde davetli katıldı.

NİKAHA 25 KİŞİ ŞAHİTLİK ETTİ

21 Haziran 2025 tarihinde Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesinde kıyılan nikahın şahitliklerini arasında eski Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcıları Nevzat Şatıroğlu, Abdullah Tancan, AK Parti Çorum Milletvekili Av.Yusuf Ahlatcı, Çorum Valisi Ali Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan, Dünya Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Tura Turagay, eski Devlet Bakanı Mehmet Ceylan, Vali-Mülkiye Baş Müfettişi Zülküf Dağlı, Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, Av. Aydoğan Semizer, eski Merkez Bankası Başkanı-Dünya Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Uysal, BDDK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aksu, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim, Levent Kızıl, Umut Güner, Hakan Ertaç, Erdem Tınarlıoğlu, Osman Gökçek, Ali Aslan ve Acun Ilıcalı yaptı.

23 ÖZEL JET 2 UÇAKLA GELDİLER

Amasya Merzifon Havalimanına yurtdışı ve yurtiçinden 23 özel jet ve 2 charter uçakla gelen seçkin davetlilere Sibel Can iki saat unutulmaz bir konser verdi. Gecenin sonunda pop müziğin yükselen yıldızı Edis sahne aldı.

MENÜDE ÇORUM YEMEKLERİ

Revna Demirören, Selim Kosif, Mert-İdil Fırat, Ezgi Mola-Musfafa Aksakallı, Bensu Soral-Hakan Baş ve Burak Özçivit olmak üzere iş, sanat, spor ve cemiyet hayatı ile 81 ilde faaliyet gösteren kuyumculardan katılan davetlilere menü olarak seçilmiş modern Türk tadımlıkları, Çorum usulü kıymalı su böreği, marine edilerek ağır ateşte pişirilmiş kuzu incik ile geleneksel cevizli Çorum baklavası ikram edildi.

DAVETLİLERE ZEYTİN FİDANI DAĞITILDI

Ayrıca, açık alanda kurulan standlarda, misafirler patlamış mısır, mesir macunu, elma şekeri, pamuk şekeri, dondurma, haşlanmış süt mısırı ve Osmanlı şerbeti tatma fırsatı buldular. Gecenin sonunda tüm davetlilere özel olarak hazırlanmış “binlerce yıl yaşayıp barışı, bereketi ve umudu simgeleyen bu zeytin fidanı, sevgimizin kök salan hatırası olsun” mesajı taşıyan zeytin fidanları armağan edildi.

1000’DEN FAZLA KİŞİ GÖREV YAPTI

Düğünün kusursuz geçmesi için, bini aşkın personel görev yaparken alanda olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Tam teşekküllü ambulans ve sağlık personeli hazır bulundu. Tüm davetliler etkinlik alanına, 2 bin araç kapasiteli kurulan akıllı otoparklarda görev yapan 80 kişilik profesyonel ekiplerle taşındı. Alanda 30 buggy, 70 binek araç ve 40 midibus ring yaptı.

MİSAFİRLER İÇİN 18 OTEL TAHSİS EDİLDİ

Çorum dışından gelen misafirler 18 farklı otel ve konaklama merkezinde kaldı. Düğün öncesi ve sonrası misafirler başta Çorum Hattuşa Antik Kenti, Alaca Höyük Milli Parkı, Boğaz Kale Müzesi, İncesu Kanyonu ile Amasya’da bulunan Kral Kaya Mezarları ile tarihi yerleri görme fırsatı buldular.