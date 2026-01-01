GENAR Türkiye Raporu'nun 2025 yılı sonuçlarına göre AK Parti ile CHP arasındaki fark 1,6 puan.

2025 yılının son ayı itibarıyla AK Parti yüzde 33,7 ile birinci sırada yer aldı. CHP’nin oy oranı yüzde 32,1 olarak ölçüldü. Ankette DEM Parti yüzde 10'a yaklaşırken, MHP'nin oy oranının yüzde 7,8 seviyesinde olduğu bildirildi.

GENAR Başkanı İhsan Aktaş tarafından paylaşılan Aralık 2025 verilerine göre partilerin oy oranları şu şekilde

• AK Parti: %33,7

• CHP: %32,1

• DEM Parti: %9,6

• MHP: %7,8

• İYİ Parti: %5,0

• Anahtar Parti: %3,5

• Zafer Partisi: %3,0

• Yeniden Refah Partisi: %2,9

• TİP: %1,7

• Diğer: %0,7