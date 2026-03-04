Çorum'da akaryakıta zam geleceği haberini duyan sürücüler, akaryakıt istasyonlarına akın etti.



Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 6,69 TL zam yapılacağının duyulmasının ardından sürücüler motorini daha ucuza alabilmek için istasyonlara akın etti.

ZAM İPTAL OLDU

Vatandaşlar, zamdan etkilenmemek için depolarını doldurmak istedi ama zam iptal oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışmalar petrol fiyatlarında yükselişe neden olurken, motorine gece yarısı yapılacağı açıklanan 6 lira 69 kuruşluk zam uygulanmadı.