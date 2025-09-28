Ticaret ve Sanayi Odası ile özel İŞKUR bürosu olan Global İstihdam Şirketi arasında işbirliği antlaşması sağlandı.

Bu iş birliği ile vasıflı, vasıfsız iş gücü ihtiyaçlarının yasal çerçevede, güvenilir, sürdürülebilir yöntemlerle karşılanması amacıyla firmalara yabancı personel ile profesyonel çözümler sunulacak. Ayrıntılı bilgi için 0533 924 75 19 numaralı telefondan Ali Karabacak ile iletişime geçilebileceği gibi www.globalistihdam.com üzerinden sitenin de ziyaret edilebileceği belirtildi.