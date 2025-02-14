Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ve Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü (SGK) ve KOSGEB İl Müdürlüğünün katılımı ile istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

TSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen programda Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından istihdamı artırmaya yönelik olarak uygulamaya konulan nitelikli iş gücü yetiştirme programı, işbaşı eğitim programı, aday havuz sistemi, işgücü piyasası araştırmaları hakkında işverenlere bilgiler verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü ise uygulanan istihdam teşvikleri hakkında bilgi verdi.

Uygulaması devam eden 14’ü 4/a sigortalı işçi çalıştıran işyerlerine yönelik, 2’si de 4/b Bağ-Kur sigortalılarına yönelik toplam 16 SGK sigorta primi teşviklerin içerikleri, işveren ve çalışan açısından yararlanma şartları ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Toplantıda KOSGEB Müdürlüğü ise küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin istihdamını korumalarına katkı sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan İstihdamı Koruma Destek programının ayrıntıları anlatıldı.

Çorum’da istihdamın korunması ve artırılması ve işverenlerin istihdam teşviklerinden yararlanması için İŞKUR, SGK ve KOBGEB tarafından işyerlerinin ziyaret edilerek tüm teşvikler hakkında bilgilendirme yapıldığı ve ayrıca işverenlerinde kurumları ziyaret ederek ayrıntılı bilgi alabilecekleri belirtildi.