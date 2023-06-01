FATİH BATTAR

Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ev işyerini su bastı. Buharaevler bir market ve yanındaki tuhafiye dükkanı sular altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler markette suları pompa vasıtasıyla boşaltmaya çalışırken, market ve yanında tuhafiye dükkanında mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu arada Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da sel baskını ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, belediye olarak tüm birimleriyle teyazkkuz halinde olduklarını söyledi.

Aşgın; "Şehrimizde çok ciddi yağış oldu. Meteoroloji'den aldığımız ilk bilgilere göre yarım saat içerisinde metrekareye 20 kg yağış düştü. Bu çok ciddi bir yağış. Bu anlamda şehrimizin muhtelif yerlerinde kısmı sorunlarımız var. Genel itibariyle trafik akışında sorun yok ama belli noktalarda sıkıntı var. Bize şu anda can ve mal kaybı ulaşmadı. Bütün birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Bize gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Su basan noktalarda tahliye işlemlerimiz devam ediyor. İnşallah kısa süre içinde normale döneyi umuyoruz." ifadelerini kullandı