Çorum İyilik Gönüllüleri tarafından Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen çocuk şenliği, Hızır Parkı’nı neşe dolu görüntülerle buluşturdu. Halat çekmeden uçurtma uçurmaya kadar pek çok etkinlikle eğlenen çocuklar, gönüllülerin sunduğu ikramlarla da keyifli bir gün yaşadı.

Çorum’da toplumsal dayanışma kültürünü güçlendirmeye yönelik gönüllü çalışmalara imza atan iyilik gönüllüleri, bu kez çocuklar için neşe dolu bir etkinlik düzenledi.

Şenlikte, geleneksel oyunlar yeniden hayat buldu. Sandalye kapmaca, halat çekme, ip atlama, çuval yarışı ve yumurta taşıma gibi etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Parkın farklı noktalarında kurulan uçurtma alanı ise rengârenk görüntülere sahne oldu.

Etkinlik boyunca aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu. Gönüllüler tarafından hazırlanan çeşitli ikramlar, etkinliğe katılanlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Çorum İyilik Gönüllüleri, amaçlarının yalnızca çocukları eğlendirmek değil, toplumsal iyilik bilincini yaygınlaştırmak olduğunu ifade ettiler.

“Çocukların yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımız” diyen gönüllüler, herkesi bu iyilik hareketine destek vermeye çağırdı.