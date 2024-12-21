Liseli Gençler Judo grup birinciliği bugün Tevfik Kış Spor Salonu’nda başlıyor. Grup birinciliğinde Çorum’dan erkeklerde yedi bayanlarda ise 6 sporcu mücadele edecek.

Çorum ile birlikte Aksaray, Amasya, Ankara, Bartın, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Sinop, Zonguldak, Samsun ve Tokat illerinden sporcular katılacatlar.

Grup birinciliğinde erkeklerde 50 kilo: Rüzgar Şahin (Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi), 55 kilo: Kağan Türkdoğan (Özejder Sosyal Bilimler Lisesi), 60 kilo Abdulkadir Dincer (Özel Çorum Sınav Anadolu Lisesi), 66 kilo: Demir Efe Kartal (Özel Çorum Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). 81 kilo: Mustafa Berat Emre (Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi), 90 kilo Efe Karasu (Belediye Prof Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İHL).

Bayanlar: 48 kilo Sevval Demirci (Alaca Şehit Nedim Tuugaltay Anadolu Lisesi), 52 kilo: Asiye Elif Bayat (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi), 57 kilo Nazlı Hilal Coşkun (Mimar Sinan Ortaokulu), 63 kilo Nisa Zeren Gürkeskin (Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İHL), 70 kilo Betül Yıldırım (Çorum Spor Lisesi), +70 kilo: Şuğra Şükriye Özdemir (Mimar Sinan Anadolu Lisesi),

Dün akşam yapılan teknik toplantı ve tartı ile başlayan grup birinciliğinde bugün kızlar 40, 44, 48 ve 52 kilolarda erkekler 73, 81, 90 ve +90 kilolarda ikinci gün ise kızlarda 57, 63, 70 ve +70 kilo erkeklerde ise 50, 55, 60 ve 66 kilolarda maçlar yapılacak.

İki gün sürecek olan grup maçları sonunda sıkletlerinde ilk üç sırayı alan sporcular Ocak ayında Uşak’ta yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanacaklar.