Yıldızlar Avrupa Kupası Judo turnuvasında Çorum Gençlikspor kulübünden iki sporcu milli takımda mücadele edecek.

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19-21 Temmuz tarihleri arasında Kocaelinde yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Kupası Judo turnuvasında Çorum Gençlikspor kulübünden 60 kiloda Enes Sarp ve 66 kiloda Yusuf Yurt milli takımda mücadele edecekler.

Çorum Gençlikspor’dan Enes Sarp ve Yusuf Yurt 17 Temmuzda başlayan ve 19 Temmuz’da sona erecek Avrupa Kupası kampının ardından milli takımda madalya mücadelesi verecekler.

Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ Eres Sarp ve Yusuf Yurt’un ilk kez giyecekleri milli judogi ile Çorum’u ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek başarılar diledi.