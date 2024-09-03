Önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü döneminde 2016 yılında temeli atılan, ardından kaderine terk edilen Kız Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu binasında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, binanın Gençlik Merkezi olarak hizmet vereceğini belirterek, çalışmalarının başladığını duyurdu.

5 MİLYON LİRA HARCANARAK BÜYÜK BİR KISMI TAMAMLANMIŞTI

Gülabibey Mahallesi’nde yapımına başlanan binanın önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü döneminde temeli atılmış ve 5 milyon lira harcanarak büyük bir kısmı tamamlanmıştı. 2017 yılında ise müteahhit firma ekonomik nedenlerle işi bırakmıştı.

8 yılın ardından proje ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

100 KAPASİTELİ, TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR PROJE

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’ye örnek bir Gençlik Merkezi’ni Çorum’da hayata geçireceklerini belirterek, 100 öğrenci kapasiteli yatılı gençlik merkezinin çalışmalarının başladığını açıkladı.

Yatılı Gençlik Merkezi’nde Çorum’un akademi anlamda en iyi öğretmenlerinin ders vereceğini belirten Başkan Aşgın, “Çorum Belediyemiz bünyesinde 100 öğrenci kapasiteli yatılı bir okul açacağız. Her yıl 25 öğrenci olacak şekilde 4 sene sonunda 100 öğrencimiz buradan faydalanıyor olacak. Burada kalacak öğrencilerimizin tüm masrafları bize ait olacak. En az 2 dil hedefimiz olacak. En iyi üniversiteleri kazanabilmeleri için biz tüm imkânları sağlayacağız. Bu güzel şehrin çocukları, her kulvarda çok başarılı olacak ve gelecekte çok güzel yerlerde Çorum'u temsil edecekler” dedi.