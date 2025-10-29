Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen kutlama etkinliklerinde Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Çalgan; “Cumhuriyet; Türk milletinin tarih sahnesinden silinmek istendiği bir dönemde, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla topyekûn verdiği istiklal ve istikbal mücadelesinin zaferle taçlandığı bir dirilişin adıdır.” dedi

Cumhuriyetin ilanından bu yana geçen 102 yılda, Türkiye her alanda büyük bir dönüşüm ve gelişim süreci yaşadığını belirten Çalgan; “. Eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye; ulaşımdan turizme, sanattan spora kadar pek çok alanda hayata geçirilen projeler ve yatırımlar, ülkemizi daha güçlü, daha saygın bir konuma taşımıştır. Bugün Türkiye; bilimsel ilerlemeleri takip eden, teknolojiyi üreten, kültürel mirasını koruyarak geleceğe taşıyan, uluslararası alanda söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Bu başarıların temelinde milletimizin çalışkanlığı, azmi ve çağın gereklerine uygun şekilde ortaya koyduğu girişimci ruh yatmaktadır. Cumhuriyetimizin sunduğu özgürlük ortamı sayesinde, bireylerin potansiyellerini gerçekleştirebildiği, fikirlerin serbestçe gelişebildiği bir Türkiye inşa edilmiştir. Bu büyük yürüyüş, milletimizin ortak emeğiyle, ortak hayalleriyle ve ortak değerleriyle şekillenmiştir. Bu aziz millet, tarih boyunca karşılaştığı her türlü tehdide karşı ferasetiyle, cesaretiyle ve sarsılmaz birlik ruhuyla dimdik durmuştur. Kirli oyunları boşa çıkaran, vatanına ve değerlerine sahip çıkan bu yüce millet; düşmanlarının ve vatan hainlerinin her türlü girişimini dün olduğu gibi bugün de bertaraf etmeyi başarmıştır. Bugün de aynı inançla söylüyoruz ki; ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, egemenliğine, bağımsızlığına, kardeşliğine ve huzuruna yönelik hiçbir saldırı asla başarıya ulaşamayacaktır. Anadolu topraklarında bin yılı aşkın bir süredir nice badireler atlatmış, nice zaferler kazanmış bir millet olarak, geleceğimizin bugünden çok daha müreffeh, çok daha aydınlık olacağına olan inancımız tamdır. Milletçe, dün olduğu gibi bugün de; devletimizin bekası, milletimizin refahı için durmaksızın çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle her alanda rekabet etmeye ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye kararlıyız. Mazlumların yanında yer almak, zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında dimdik durmak bizim tarihî ve ahlaki sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu yerine getirecek güce, bilgiye, birikime ve tecrübeye fazlasıyla sahibiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda ülkemizi ve ilimizi daha ileri seviyelere taşımak için; milli, manevi ve kültürel değerlerimiz etrafında kenetlenerek, toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu

Vali Çalgan; “Cumhuriyetimizi yaşatmak, onun temel değerlerine sahip çıkmak; ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en önemli görevidir. Bu kutsal mirası korumak ve daha da yüceltmek için birlik ve beraberlik içinde, azimle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve fedakâr gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan F-16'lar nefes kesen gösteriye imza attı.

Tören halk oyunları gösterisi, bando ve mehteran takımının gösterisi ile devam etti.

Tören kortej geçişi ile sona erdi.

Törene Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kurum müdürleri, daire amirleri, stk temsilcileri, siyasi parti il başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.