Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında bugün 3.Lig ekibi Kütahyaspor’u konuk etti.
Kırmızı siyahlılar Eze'nin attığı 3 golle turu geçti.
Ligde geçtiğimiz hafta evinde Boluspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan kırmızı siyahlılar yedek ağırlıklı çıktığı kupa maçında Kütahyaspor'u Eze'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kura çekimi, 30 Ekim’deki son maçın ardından yapılacak.
Maçlar ise 2-3-4 Aralık’ta oynanacak.
Eşleşmeler tek maç eleme sistemiyle belirlenecek.
Muhabir: Fatih Battar