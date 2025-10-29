Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında bugün 3.Lig ekibi Kütahyaspor’u konuk etti.

Kırmızı siyahlılar Eze'nin attığı 3 golle turu geçti.

Ligde geçtiğimiz hafta evinde Boluspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan kırmızı siyahlılar yedek ağırlıklı çıktığı kupa maçında Kütahyaspor'u Eze'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kura çekimi, 30 Ekim’deki son maçın ardından yapılacak.

Maçlar ise 2-3-4 Aralık’ta oynanacak.

Eşleşmeler tek maç eleme sistemiyle belirlenecek.

Muhabir: Fatih Battar