İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğretmenler, okulun iç cephe boyama çalışmalarına gönüllü olarak katılarak örnek bir davranış sergilediler.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Müslim Kılıç’ın ziyareti sırasında tanık olduğu çalışmalarda, sadece Erenler Cumhuriyet Ortaokulu’ndan değil, farklı okullardan da gelen öğretmenler hem sınıf duvarlarını boyadılar hem de sıra ve mobilyaları onardılar.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Erenler Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Adem Akgül, Müdür Yardımcısı Yusuf Ertürk, Rehber Öğretmeni Alperen Murat Leblebici, Görsel Sanatlar Öğretmeni Cemil Kuyumcu, Sakarya İlkokulu Müdürü Veysel Saltan ve Misak-ı Milli İlkokulu İngilizce Öğretmeni Mesut Bulanık’a teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Fedakâr öğretmenlerimiz bu çalışmayı görevleri olduğu için değil, okullarını ikinci evleri olarak gördükleri için yapıyor. Okul ve sınıfları güzelleştirerek eğitim kalitesini artırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla yapılan bu gönüllü çalışma, eğitime olan bağlılığın ve sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biridir. Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.”