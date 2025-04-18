Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Kadın İstihdamı İş Birliği Protokolü kapsamında Çorum’da kadın istihdamını artırmayı amaçlayan “Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)” kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, İl Çalışma Kadın Kurulu Üyeleri TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Zeynep Yarımca, Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu, AB KYS sorumlusu Aslıhan Küçük, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları Hande Özarslan ve Reyhan Dursun katılımı ile iş birliği protokolü imzalandı.

Toplantıda, işgücüne katılabilecek kadınların desteklenmesi, turizm, tarım, inşaat, sanayi, teknolojide çalışan kadın rol modelleri artırılması, aktif işgücü hizmetleri kapsamında “Her Meslekte Kadın Eli Projesi” ve “Nitelikli İşgücü Yerleştirme Programı (NİYEP)” konuları görüşüldü.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile işverenlere, işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemleyebilme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli karar verme imkânı sunuyor.

İşverenler böylece ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânına kavuşurken ve işçi bulma olanağı elde ediyorlar.

