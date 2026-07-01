Yeniden Refah Partisi Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığında görev değişimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 3 yıldır İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini başarıyla yürüten hemşehrimiz, Kocaeli Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla’nın eşi Zeynep Aşıla, görevini Naile Demir’e devretti.

Gerçekleşen devir teslim programında, bugüne kadar yaptığı özverili çalışmalar ve teşkilata sunduğu katkılardan dolayı Zeynep Aşıla’ya teşekkür edilirken, görevi devralan Naile Demir’e ise yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

