Çorum’da, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”nde çeşitli etkinliklerle kadına şiddete dikkat çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik ilgili kurumların desteği ile toplumun tüm kesimlerinin duyarlı olması için yürüyüş yapıldı.

Kadeş Meydanı’nda toplanan kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için pnkart ve dövizlerle Hürriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Bisikletlerin de katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Şiddet Önleme İzleme Merkezi Müdürü Şükran Uzun, kadına yönelik şiddetin, toplumsal yapıyı zayıflatan ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların güvenli, eşit ve onurlu bir yaşam sürme hakkını korumayı temel bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Uzun, "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Günü vesilesiyle tüm toplumumuzu şiddete karşı duyarlılık göstermeye, farkındalığı artırmaya ve dayanışmayı güçlendirmeye davet ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi, ancak ortak irade ve işbirliğiyle mümkün olacaktır." dedi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile Çorum Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Sahit Aydın ve kadınlar katıldı.