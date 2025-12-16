Kadınlar Voleybol 2. Liginde Çorum Arenaspor iki hafta sonraki maçını dün oynadı ve grubun iddialı takımı Bordo Mavi61 takımına 3-0 mağlup oldu.

Pazar günü grubun diğer Trabzon temsilcisisi Beşikdüzü karşısında nefes kesen bir mücadele sonnnda rakibini 3-2 yenen Çorum Arenaspor dün saat 15’de ilk iki mücadelesi veren Bordo Mavi 61 takımı ile karşılaştı.

Hücumda etkili rakibi karşısında fiziksel olarak fazla direnemeyen Çorum Arenaspor rakibine 25-13, 25-11 ve 25-9’luk setlerle 3-0 yenilerek maçtan puansız ayrıldı. Bordo Mavi 61 takımı ise iki günde Çorum’da yaptığı iki maçıda set vermeden kazanarak ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

Muhabir: Fatih Battar