Çorum Kafkas Kültür Derneği Şube Başkanı Burhan İlhan, “Çorumlu Kardeşlerimize Çağrımızdır” başlığı altında yayınladığı mesajında Kafkas Dernekleri Federasyonu(KAFFED) ve ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma, Arama Kurtarma Derneği işbirliği ile Suriye’ye yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Açıklamasında tarihten örnekler vererek Çorumluların misafirperverliğinden bahseden Burhan İlhan, “Tarihîmizden aldığımız minnet, ilham ve sorumlulukla birlik olmaya, kardeşliğimizi göstermeye, yaraları sarmaya devan edelim. Acıları hep birlikte dindirelim” dedi.

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin, ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma, Arama Kurtarma Derneği adına TR 7100 0100 0841 7863 6794 5019 numaralı İBAN hesabına bağış yapabileceklerini ifade eden Burhan İlhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Anadolu coğrafyası, tarih boyunca medeniyetlerin kesiştiği, savaşların yaşandığı, göçlerin kavşağı olan bir yer olmuştur. Sahip olduğu tarihi ve kültürel miras, onu her dönemde önemli bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu mirasa ilave olarak enerji yollarının, ticaret rotalarının kesiştiği jeopolitik konumu nedeniyle de emperyalist güçlerin iştahını kabartmış ve tarih boyunca büyük savaşlara sahne olmuştur. Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan bu coğrafyanın halkları barış ve dayanışma içinde yaşamaya devam etmişlerdir.

Çünkü tarih boyunca bu topraklar dünyadaki tüm mazlumların sığınağı, acıların ve gözyaşlarının dindirildiği, kardeşliğin ve sevgi tohumlarının ekildiği ve yeşerdiği bir coğrafya olmaktan hiç vaz geçmemiştir.

Bundan 161 yıl önce anavatanımız Kafkasya’daki soykırım nedeniyle Çorum’a sığınan atalarımıza Çorumluların gösterdiği misafirperverlik ve yüce gönüllülüğe karşılık olarak Sultan Abdülaziz’in gönderdiği parayı, “Onlar bizim kardeşimiz, kardeşe ev açmanın bedeli mi olur? ” diye iade etmiş, Sultan Abdülaziz Çorumlular için Ceride’i Havadiste Teşekkürname yayınlatmıştır.

Çorumlular atalarından ve tarihlerinden aldıkları ilham ve minnet borcuyla Ortadoğu’daki savaşlardan kaçan mültecilere kardeş muamelesi yaparak yiyeceğini paylaşıp ev açarak bu asil duruşlarını göstermeye devam etmektedirler.

Çerkes sürgünü ile savaşı, acıyı, toplama kamplarını ve soykırımı yaşamış bir halkın çocukları olarak bizler gönül coğrafyamızın birçok yerinde ve en yakınımızda Suriye’de ve Gazze’de yaşanan trajediyi çok daha derinden hissediyoruz.

Bu nedenlerle Çorum Kafkas Kültür Derneği, KAFFED ve ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma, Arama Kurtarma Derneği işbirliği ile Suriye’deki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için bir yardım kampanyası başlattık.

Savaşın ve zor koşulların pençesindeki Suriye halkına bir umut olmak için hep birlikte el ele verelim. Kampanyamıza yapacağınız her türlü destek, oradaki kardeşlerimizin hayata tutunmasına vesile olacaktır. Tarihîmizden aldığımız minnet, ilham ve sorumlulukla birlik olmaya, kardeşliğimizi göstermeye, yaraları sarmaya devan edelim. Acıları hep birlikte dindirelim. Desteklerinizi bekliyoruz.”