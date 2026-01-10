Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Şampiyonluk yolunda ilerleyişimiz devam ediyor." dedi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım oyuncularını tebrik etti.

Arca Çorum FK'nin zor bir takım olduğunu ve yapılan takviyelerle takımın daha da güçlü hale geldiğini kaydeden Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Zaten bu karşılaşmanın zor olacağını biliyorduk. Son haftalarda iyi uyum sağlayan özellikle orta saha kombinasyonlarındaki oyuncularımızın, özellikle Traore'nin olmayışı bizim aslında birçok kurgumuzu biraz sekteye uğrattı ve maçın ilk yarısında çok istediğimiz gibi oynamadık. İki etkili orta saha oyuncumuzun olmayışı, bizi farklı arayışlara itti. Ne olursa olsun 3 puan almak çok önemliydi. Yine penaltı kaçırdık. Gerçekten buna da bir çare bulmamız lazım, inşallah bulacağız. Ama neticesinde galip getirmeyi başardık. Önemli olan oydu."

Taraftarın olumsuz hava koşullarına rağmen kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Kaloğlu, "Açıkçası maçı taraftar kazandı. Takımı tempolarıyla ayakta tuttular. O yüzden tüm taraftarlara gerçekten canı gönülden burada teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Şampiyonluk yolunda ilerleyişimiz devam ediyor. Bazen iyi oynayacağız, bazen iyi oynamayacağız ama önemli olan kazanmak, kazanarak gitmek. O yüzden yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.