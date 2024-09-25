Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği yeni hizmet binası törenle hizmete girdi.

Törene MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Büro Sen-Genel Başkanı Türkeş Güney, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tuncay Erden, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve sendika üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci; "Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız" diye çıktğımız yolda zor günler geçirdik. Bir avuç Türkiye sevdalısı insanın kurmuş olduğu bu çınar ağacı o gün fidandı, bugün çınar ağacı haline geldi. İnşallah nice yıllara doğru yoluna devam edecek." dedi.

'Türk milletinin geleceğiyle ilgili her türlü işin içerisinde, gelecek kaygısını taşıyan bir camiayız.' diyen Kahveci, Kamu-Sen'in sendikacılık anlayışının kendi nevi şahsına münhasır bir sendikacılık olduğunu ifade ederek; "Bizi kimse diğer sendikalarla karıştırmasın. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin, aziz Türk milletinin geleceğiyle ilgili her türlü işin içerisinde, gelecek kaygısını taşıyan bir camiayız. Devleti ebet müddet bilen bir gelenekten geliyoruz. Şeyh Edebali'nin söylediği gibi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu da sendikacılığın odak noktasına koyuyoruz. Dolayısıyla 32 yıl yoğun, zorlu, zahmetli geçti ama ortaya herkesin güvendiği, güven kapısı haline geldiği bir sivil toplum kuruluşu, sendika ortaya çıktı." ifadelerini kullandı

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ise Kamu Sen'e üye olduğu gerekçesiyle mobing gören memurların yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek; "Benim sendikama üye oldu' diye eziyet eden kim varsa, dil uzatanın dilini, el uzatanın elini keserim' dedim. Yeter ki benim arkadaşlarımın hakkını yemeye çalışmasınlar. Gücümüz neye yetiyorsa, elimiz, kafamızı bırakın taşın altını, kurşunun altına uzatırız. Memurumuzun, arkadaşlarımızın yanındayız." şeklinde konuştu

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın ise yeni hizmet binasında Türkiye Kamu-Sen'in yanı sıra Türk Eğitim-Sen, Türk Büro-Sen ve Türk Sağlık-Sen Çorum şubelerinin birlikte hizmet vereceğini söyledi.

18 Haziran 1992 yılında kurulan Türkiye Kamu Sen'in 32 yılda Türkiye'nin güzide bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini belirten Aydın;

"18 Haziran 1992'den bugünlere birçok badire atlatan, buna rağmen sürekli büyüyerek etkinliğini günden güne artıran, kuruluş iradesine ilk günkü gibi sadık kalan, ilkeleriyle, ülküleriyle, kararlı ve tavizsiz mücadelesiyle mensubu olmakla övündüğümüz sendikamız, bugün Türkiye'nin güzide bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Muhabbetimiz de sözümüz de memleket üstünedirmuhabbetin ve sözün sarsılmaz iradesidir bizleri 32 yıldır bir tutan, diri tutan, güçlü tutan... bizim...

Bu "Bizim ilkemiz, Önce Ülkemiz" diyerek inandığı değerler adına mücadelesine devam eden, bu mücadelemizde bizlere güç veren Büyük Türkiye Kamu-Sen arkadaşlarımıza selam olsun." diye konuştu

Törende konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesildi.