Kanada'nın ünlü biyokozmetik firması Zorah, önceki gün Ankara Beytepe Garden'da özel bir eğitim etkinliği gerçekleştirdi.
Ardından da Çorum'daki bir eczanede ürün tanıtımı yapıldı.
Firma, Türkiye'de seçtiği üç farklı eczanede yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturdu.
Zorah firmasının sahibi ve direktörü Melissa Harvey ile ekibi, gün içinde eczanedeki tanıtım çalışmalarına katıldı.
Programın sonunda, akşam saatlerinde Basilico'da düzenlenen akşam yemeğinde davetliler bir araya geldi.
Muhabir: Fatih Battar