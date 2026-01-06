Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde faaliyet gösteren kanatlı hayvan işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kanatlı işletmeleri kapsamlı şekilde incelendi. Kontrollerde özellikle biyogüvenlik uygulamaları, hayvan sağlığı ve refahı ile işletmelerin hijyen koşulları titizlikle değerlendirildi.

Aşılama ve kayıt sistemleri mercek altında

Denetimler kapsamında ayrıca aşılama programlarının düzenli yürütülüp yürütülmediği, kayıt sistemlerinin güncelliği, hastalıklarla mücadele uygulamaları ve işletmelerin mevzuata uygunluk durumu kontrol edildi. Yapılan incelemelerle, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve sağlıklı üretim süreçlerinin sürdürülmesi amaçlandı.

Denetimler sırasında işletme yetkililerine gerekli bilgilendirmeler yapılırken, eksiklik tespit edilen hususlarda mevzuat çerçevesinde uyarılarda bulunuldu. Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gerçekleştirilen kontrollerin temel hedefinin hayvan hastalıklarını önlemek, sağlıklı ve güvenilir gıda üretimini sağlamak ve halk sağlığını korumak olduğunu vurguladı.

Denetimler sürecek

Yetkililer, hayvancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin, verimliliğin ve sağlık standartlarının yükseltilmesi amacıyla denetim ve kontrol çalışmalarının il genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

