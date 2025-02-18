Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen WTT Kapadokya 2025 turnuvasında Çorumlu sporcular dört kategoride bronz madalya kazandılar.

50 ülkeden 350 sporcunun mücadele ettiği WTT (World Table Tenis) Kapadokya Uluslararası Açık turnuvası 12 Şubat’ta başladı ve 21 Şubat’ta sona erecek. Turnuvada milli takım 35 sporcu ve on antrenör ile mücadele etti.

U 11 yaş kategorisinde Çorum’dan Muhammed Emre Kantik zorlu rakiplerini geride bırakarak üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

WTT U 19 kadınlar kategorisinde Aybüke Banu Şimşek de eleme maçları sonunda yarı finalde kaybetti ve turnuvada üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

WTT U 19 Karışık çiftler kategorisinde ise Yiğit Furkan Şimşek ve Aybüke Banu Şimşek de eleme maçlarını geçerek geldikleri yarı final maçını kaybettiler ve üçüncü olarak bronz madalya alan diğer sporcular oldular.