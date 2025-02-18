Sungurlu Belediyespor Voleybol antrenörü 1. lig hedefine ulaşmak için salona kanını akıttı takımı onun hırsı ile maçı kazandı.

Eskişehir’de yapılan Erkekler Voleybol 2, ligi final grubunda mücadele eden Sungurlu Belediyespor erkek takımı ilk maçını kaybettikten sonra cumartesi günü tamam mı devam mı niteliğindeki maçta Karacabey Belediyespor ile karşılaştı.

İlk iki seti alan Sungurlu Belediyespor 2-0 öne geçti. Üçüncü sette başa baş giderken saha kenarında maçı yaşayan Mustafa Özdemir üzerine gelen bir toptan kurtulmak isterken oyuncusunun yaptığı hamle ile yumruk gözüne geldi gözlük camı kırılarak gözünün altında açılma meydana geldi.

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından Mustafa Özdemir’e ilk müdahele salon kenarında yapıldı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede üç dikiş atılan Mustafa Özdemir maçın kalan bölümünü izleyemedi. Geçirdiği operasyon sırasına bile maçı düşünün Özdemir’e doktarlar altı saat müşahede altında olması gerektiğini söyledi.

Bu sırada salondan gelen maçı kazandık haberi ile gözünü falan unutan Özdemir doktorlardan da gerekli izni alarak hemen takımının yanına gitti.