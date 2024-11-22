Klasman Hakemi Ahmet Ecevit Karadeniz Derbisinde düdük çalacak.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 3. lig 4. grupta zirve mücadelesi veren iki Karadeniz takımı Sebatspor ile Orduspor 1967 AŞ arasındaki maçı Ahmet Ecevit’i atadı.

Yarın saat 14’de Ortahisar Yavuz Selim Stad’ında Sebat Gençlikspor ile Orduspor 1967 AŞ takımları arasındaki maçta Ecevit’in yardımcılıklarını ise Ankara’dan Hüseyin Can ve Baran Can Durmuş yaparken maçta dördüncü hakem olarak ise Arif Selim Özdaş görev yapacak.

Maçta gözlemci ise Ömür Kürşat Tüfekci.

3. lig 4, grupta 11 maç sonunda Sebat Gençlikspor takımı 26 puanla lider durumda bulunurken konuk Orduspor 1967 AŞ takımı ise 20 puanla dördüncü sırada bulunuyor.