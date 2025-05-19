Zonguldak’ta yapılan Okul Sporları Küçükler ve Yılızlar Karate Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular üç bronz madalya kazandılar.

17-18 Mayıs tarihlerinde Zonguldak’ta yapılan ve Türkiye’nin bir çok ilinden sporcunun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında +58 kiloda Prof Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Seha Korkmaz, 58 kiloda Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan Furkan Ağurtlu, 50 kiloda Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Buğra Özeker sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Karate İl Temsilcisi Samet Türe ise 54 kiloda Kayra Nejan Demirci ve 36 kiloda Hatice Sena Çolak’ın madalya maçlarını kaybederek beşinci olduklarını söyledi. Şampiyonada Samet Türe ile birlikte antrenör asistanlar Kutay Tekin ve Yağız Gözübüyük de görev yaptılar.

Teknik ekibin müsabaka boyunca sporculara hem taktik hem de moral desteği sağlayarak bu önemli başarıda büyük rol oynadığını belirten antrenör Samet Türe ‘Çorum Belediyespor kulübü karate antrenör kdrosu yoğun çalışmaları sonucunda elde edilen bu başarılar ilimizin sporunun geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor. Sporcularımı teknik ekibi ailelerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum’ dedi.