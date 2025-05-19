Çankırı’da yapılan U 15 grup birinciliğinde Çorum Vefaspor penaltılarda finale yükselme şansını kaybetti.

Grupta ilk maçında Ankara Alkulaspor takımı ile 1-1 berabere kalan Vefaspor ikinci maçında Kırıkkale FK önünde 2-1 galip geldi. Son gün Ankara Alkulaspor takımıda Kırıkkaleyi yeninde finale yükselen takımı belirlemek için Vefaspor, Ankara şampiyonu ile penaltı atışı yaptı. Penaltı atışlarında temsilcimiz iki penaltıdan yararlanamazken Ankara takımı ise bir penaltıyı kaçırdı ve 4-3’lük üstünlük ile Ankara Alkulaspor takımı finale yükselirken temsilcimiz ise elendi.