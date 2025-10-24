Karate’de Ümit, Genç ve U 21 Türkiye Şampiyonası Elazığ’da bugün başlıyor.

Şampiyonada Çorum Belediyespor kulübünden on sporcu mücadele edecek. Hedef kazanılacak Türkiye Şampiyonluğu ile Balkan Şampiyonasında milli takımda mücadele etmek.

Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Salonu’nda .bugün başlayacak Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan U 21 kategorisinde +84 kiloda Kerem Tuğra Yağlı, gençler kategorisinde +76 kiloda Kayra Yağlı, 76 kiloda Kutay Tekin, 55 kiloda Yağız Gözübüyük ve Yiğit Gözübüyük, ümitler erkekler kategorisinde +70 kiloda Yusuf Seha Korkmaz, 57 kiloda Furkan Agurtlu, 63 kiloda Kayra Nejan Demirci ve ümit bayanlarda 54 kiloda Buğlem Belinay Barın ve 61 kiloda Rümeysa Çimen mücadele edecek.

Üç gün sürecek Türkiye Şampiyonasında sıkletlerinde birinci olan sporcular 7-9 Kasım tarihleri arasında Hırvatistan’ın Rijeka kentinde yapılacak olan 25. Baykan Ümit, Genç ve U 21 Karate Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler.

Sıkletlerinde ilk yediye giren sporcular şampiyonaya Federasyon onayı ile kendi imkanları ile katılabilecekler.