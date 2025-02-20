Hitit Üniversitesinde öğrenimini tamamlayan Azeri güreşçi antrenörü olduğu takımla birlikte Çorum Belediyespor ile ortak kamp için Çorum’a geri geldi. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ve aynı zamanda Çorum Belediyespor bünyesinde güreşçi olarak çalışmalara katılan İbrahim Hadiyev öğrenimini tamamladıktan sonra ülkesi Azerbaycan’a döndüğünde Federasyonun kulübü olan Azsport İdman Kulübünde antrenör olarak göreve başladı.

İbrahim Hadiyev, Çorum Belediyespor yönetimi ile görüşerek ortak kamp teklif etti ve bununda kabul edilmesi ile iki antrenör ve sekiz sporculuk bir ekiple birlikte Çorum’a geldi. 15 Şubat’ta başlayan kamp 13 gün sürecek ve Azerbaycan kafilesi 28 Şubat cuma kampı tamamlayacak.

Yıldız güreşçilerden kurulu Azsport İdman Kulubu antrenörler İbrahimHadiyev, ve Elxan Isganov ile sporcular Fuad Mehdiyev, Alizade Nicat, Rinad Abbaslı, Abulfaz İsgandarov, Üzeyir Nuriyev, Nabi Hasanov, Üzeyir Nuriyev, Nabi Hüseynov ve Sinan Babayev’den oluşan kurulu kadrosu ile Çorum Belediyespor ile ortak kamp yapıyor.

AZsport İdman Kulubu ve Çorum Belediyespor güreşçileri Mevlana Güreş Salonunda müsabaka yaptılar. bu müsabakaları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Mezarlıklar Müdürü Mahmut Yabacığlu da izlediler. Güreşler sonunda iki takım sporcularına ve misafirlere tatlı ikram edildi.