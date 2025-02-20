Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yoğun kar yağışının ardından sahalarda temizleme çalışması başlattı.

Önceki gün başlayan ve gece yoğunlaşan kar yağışının ardından futbol sahaları karla kaplandığı için tertip kurulu maçları erteledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri futbol sahalarında kar temizleme makinesi ile küreme çalışmaları başlattı. Sahaların kardan temizlenerek takımlaran antrenman yapması ve hafta sonu maçların oynanması için sahada kar temizleme çalışması başlattı.

Hafta içi maçlar tatil

Futbol Tertip Komitesi dün oynanması gereken U 18 ve bugün oynanması gereken U 15 Final Grubu maçlarını erteledi. Tertip Koımitesi akşam saatlerinde yaptığı saha incelemesi sonunda sahaların futbol oynamaya elverişli olmadığına karar verdi. Tertip Kurulu U 18 ve U 15 Final Grubu son hafta maçlarının tarihini önümüzdeki günlende hava şartlarına göre belirleyecek.