Çorum'un Alaca ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı, beraberinde trafik kazasını da getirdi.
İlçe merkezi Ayhan Mahallesi Can Sokak’ta meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak dereye uçmaktan son anda kurtuldu.
Araç, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.
Kazanın şans eseri yaralanma olmadan atlatılması sevindirirken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.
Yetkililer, kar yağışıyla birlikte yolların kayganlaştığına dikkat çekerek sürücülere hızlarını düşürmeleri ve daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.