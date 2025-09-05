Müslüman toplumlar,günümüz vahşi kapitalizmine karşı hep bir çıkış yolu aramaktadırlar. Faize bulaşmama konusunda gayret gösteren pek çok insan vardır.Geçmişte Osmanlı toplumunda Para Vakıfları, günümüzde de Katılım Bankaları, bu arayışların tipik örnekleridir.

Bu konuda akademik bir tebliğ sunan sayın Ayşe Cebecioğlu Katılım Bankaları ile Para Vakıfları arasındaki benzerlikleri şöyle sıralamaktadır.

1-Her ikisinde de amaç, finansman ihtiyacını faizsiz yöntemlerle karşılamaktır.

2-Her ikisi de işlemlerinde islam hukukuna uygunluk arayışındadır.

3-Her ikisinde de Karz-ı Hasen ve Ortaklık yöntemleri nadiren uygulanmaktadır.

4-Her ikisi de kamu otoritesinin onayına tabidir,yasal olmayan hiçbir işlem yapmazlar.

5-Her ikisi de resmi kuruluşlardır.

6-Muamelelerinde rehin, kefil isterler

7-Her ikisi de meşru yönden kar sağlamayı hedeflerler.

Ancak bu iki sistem,farklı dönemlerin finansman yöntemleridir. Aralarında pek çok fark vardır:

1-Para Vakıfları, "İslami İktisat" sistemi içinde faaliyet gösterirler. Katılım Bankaları ise faizin devlet otoritesince meşru sayıldığı ülkelerde faize alternatif olarak çalışmak zorundadır.

2-Para Vakıfları,kamu otoritesinin belirlediği "Azami Kar Oranı"na göre çalışır. Katılım Bankaları, Merkez Bankasının belirlediği faiz oranlarını gözeterek kar etmek zorundadır.

3-Para Vakıfları,karı vakfın amaçları için harcar. Katılım Bankaları ise Anonim Şirket mantığıyla hareket eder. Yani kar mantığıyla çalışır.

4-Para Vakıfları,vakıflar kanun ve nizamlarına göre idare edilir. Katılım Bankaları ise Bankalar Kanunu kurallarına tabidir.

5-Para Vakıflarında kullanılın yöntemler çoktur. Ama Katılım Bankaların da en çok kullanılan yöntemler "Murabaka ve İcare" yöntemleridir.