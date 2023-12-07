Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyespor Karate takımı İtalya’da Dünya Gençlik Liginde mücadele edecek. İtalya’nın Venedik kentine bugün başlayıp pazar günü sona erecek olan Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen WKF Karate 1 Youth League (Dünya Gençlik Ligi) müsabakalarında Çorum Belediyespor antrenörleri Samet ve Sevgi Türe ile birlikte altı sporcu mücadele edecek.

Dünya’ın 81 ülkesinden 4133 sporcunun kayıt yaptırdığı Dünya Gençlik Liginde Çorum Belediyespor’dan Ümitler 52 kiloda Kutay Tekin, +70 kiloda Kayra Yağlı, Gençler 61 kiloda Hamza Alpman, 68 kiloda Umut Kaan Kaynak, +76 kiloda Kerem Tuğra Yağlı ve U 14 +52 kiloda Zeynep Sude Kabadayı mücadele edecetler.

Çorum Belediyespor Karate’de son dönemde elde ettiği başarılar sonrasında sporcuların tecrübe kazanması adına bu uluslararası turnuvanın son derece önemli olduğunu belirten Antrenör Samet Türe kulüplerini ve ülkelerini en güzel şekilde temsil etmek için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.