Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorum Futbol Kulübü’nü Erzincanspor deplasmanında desteklemek isteyen taraftarlar için iki adet araç tahsis etti.

Kayrıcı, ligde şampiyonluk mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü’ne maddi ve manevi desteğini sürdürüyor.

Şanlıurfaspor için bazı siyasilerin paylaşımlarına da Çorum’dan tepki koyan tek siyasetçi olan Kayrıcı, Çorumspor’un haklarının gasp edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini söylemişti.

Son oynanan İnegöl maçında galibiyete 50 bin TL prim veren Vahit Kayrıcı, Çorumspor taraftarlarından büyük takdir görmüştü.

Kayrıcı, pazar günü deplasmanda oynanacak olan 24 Erzincanspor maçı için kendisinden araç desteği isteyen taraftarların bu talebini de geri çevirmedi.

Kayrıcı, Tribün liderleri öncülüğünde Erzincan’a gidecek taraftarlar için iki minibüs tahsis etti.

Kayrıcı’nın taraftara yaptığı jest Çorumspor sevdalıları tarafından memnuniyetle karşılandı.