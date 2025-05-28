Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Veteranlar Voleybol turnuvasında gruplarda heyecan bugün oynanacak altı maçla devam edecek. Bugün üç maç Atatürk Spor Salonunda üç maç ise Yeni Spor Salonunda oynanacak.

Yeni Spor Salonu:

Saat 19.00 Mecitözü Voleybol- Çorum Gençlikspor.

Saat 20.00 As Motor- Oğuzlarspor.

Saat 21.00 Bayat belediyesi- Erdemli Tarım.

Atatürk Spor Salonu:

Saat 19.00 Ekici Otomobil- Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu.

Saat 20.00 Tarım İl Müdürlüğü- Ülker Gıda.

Saat 21.00 İşkur İl Müdürlüğü- Arissa Gıda.