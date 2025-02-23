Çorum Belediyesi Kent Konseyi tarafından “Afet ve Acil Durumlarda Beslenme” konferansı gerçekleştirildi.
Turgut Özal Konferans Salonu’nda Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Muslu
tarafından gerçekleştirilen konferansa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aşgın’ın yanı
sıra Kent Konseyi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Dr. Mücahit Muslu, Afet ve Acil durumlarda
yapılması gerekenler, izlenmesi gereken yol haritası, gıda güvenliğinin sağlanması, hassas grupların
beslenmesi ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren konferansın ardından Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aşgın, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Muslu’ya hediye takdiminde bulundu.