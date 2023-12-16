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Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler arasında düzenlenen futsal turnuvasında sekiz takımda 80 öğrenci mücadele edecek.

Dün akşam başlayan ve 20 Aralık’ta oynanacak final maçı ile sona erecek olan futsal turnuvasının kuraları dün çekildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol antrenörü Hüseyin Eğer’in koordinesinde yapılacak turnuvanın kura çekimi yapıldı.

Çeyrek final ilk maçlarında Göksun FC- Nihamer, Sorgunspor- Kristal Palas, Terasspor- Amele Balgam Şalgam ve Doğugücü- Tokat FC maçları oynandı.

Bu maçları kazanan dört takım yarı finale yükselecek. Yarı final maçları 18 Aralık pazartesi günü oynanacak.

Yarı final maçları sonunda 20 Aralık çarşamba günü saat 21.30’da final maçı ile turnuvada kupalar sahiplerini bulacak.