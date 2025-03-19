Avrupa üçüncüsü milli güreşci Bekir Keser, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

7-9 Mart tarihlerinde Arnavutluk’un Tiran kentinde yapılan U 23 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında milli mayo ile üçüncü olarak bronz madalya kazanan Bekir Keser beralerinde Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu ve antrenör Levent Kaleli ile birlikte İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Avrupa üçüncüsü olan milli güreşciyi tebrik etti ve önümüzdeki yıllarda şampiyonluklar beklediklerini söyledi.