Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Kick Boks Şampiyonasındamadalya kazanan sporcuları kabul etti.

1-9 Temmuz tarihleri arasında Konya’da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında ringe çıkan ÇOrum’dan 79 kilo Kick Light Büyük Erkekler kategorisinde ikinci olan Mert Taha Amir ve 55 kilo Light Contack Genç Bayanlarda bronz madalya kazanan Edanur Baysan beraberinde Çorum Ankaspor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda antrenörü olan Sinan Duman ile birlikte İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ettiler.

Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız’ın da katıldığı ziyaret sırasında Antrenör Sinan Duman katıldıkları turnuva sporcuların maçları hakkında bilgiler verdi ve destekleri için Gençlik ve Spor İl Müdüdü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.

Çağlar ise sporcuları ve antrenörlerini bu başarılarından dolayı kutladı ve başarılarının devamını diledi.