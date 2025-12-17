Muay Thai İl birinciliğinde Çorum'u temsil edecek sporcular belli oldu.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde gençlerde 53 minik ve yıldızlarda 49 ve büyüklerde ise 13 olmak üzere toplam 115 sporcu mücadele etti.

İl birinciliğinde merkezden Zirvespor, Akademispor, Birlikspor, Çorum Gençlikspor kulüpleri ile Alaca ve Sungurlu'dan sporcular mücadele ettiler.

Muay Thai İl Temsilcisi Fahrettin Öztemiz iki gün süren müsabakalara katılımlarından dolayı merkez kulüpleri ile Alaca Antrenörü Bülent Asa ve Sungurlu Antrenörü Yasin Baranlıoğlu'na teşekkür etti. Öztemiz il birinciliği sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcuların 22-25 Ocak tarihlerinde Ordu'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edeceklerini söyledi.

Öztemiz, Ring sporlarının daha etkin ve aktif yapılması için çok eski olan ringin ipleri sporcu taşımıyor değişmesi ve bir adet aktif ringin kurulu olduğu boks ringli bir spor salonunun Çorum iline yapılması gerekliliği büyük önem taşıdığını söyledi. MuayThai, Boks, Kick Boks, branşlarının ortak kullanacağı bir salon şart İlimizde birçok milli ve dünya dereceli sporcularımız var bunların artması için salonun elzem olduğu belirten Öztemiz bu konuda İl Müdürlüğünden destek istedi.

14-15 Yaş Alt Genç KADINLAR: : 38 kilo: 1. Cemre Masaloğlu (ferdi), 2. Rumeysa Ak (Alca Belediyespor). 42 kilo Ecrin Nazlı Çağlar (Çorum Zirvespor). 45 kilo: 1. Ekin Nur Deligözoğlu (ferdi), 2. Zeynep Açık (ferdi), 3. Zeynep Karaaslan (Zirvespor). 48 kilo 1. Ömür Kose (Çorum Birlikspor), 2. Elif Su İlhan (Zirvespor). 51 kilo: 1. Ceylin Hayal Eker (Birlikspor), 2. Yağmur Koçyiğit (ferdi). 54 kilo: 1. Şeyma Salman (ferdi), 2. Elif Su İrdeli (Zirvespor), 3. Zübeyde Köylü (ferdi), Kardelen Çağlan (Ferdi). 57 kilo: 1. Nefes Dicle Ceylan (Baharspor).2. Melike Ergişi (ferdi), 3. Melek Naz Göktaş (ferdi), 60 kilo: 1. Nehir Ergül (Baharspor), 63,5 kilo: 1. Sıla Uşak (Baharspor). +63,5 kilo: 1. Belinay Köye (ferdi), 2. Yağmur Odabaş (Baharspor), 3. Betül Gül Baranlıoğlu (ferdi), Başak Günündi (ferdi).

ERKEKLER: 48 kilo: 1. Gökdeniz Atak (Zirvespor), 51 kilo: 1. Mert Özdemir (Alaca Belediyespor), 2. Çağrı Efe Toprak (Akademispor). 54 kilo: 1. Ömer Faruk Taşlıtepe (ferdi), 2. Sefer Umut Yıldız (ferdi) 3. Berkant Yücel (ferdi).60 kilo: 1. Mehmet Emin Öztemiz (Zirvespor), 2. Alperen Yağız Çiftci (Akademispor), 63,5 kilo: 1. Muhammet Toprak Özdemir (ferdi), 67 kilo: 1. Hüseyin Boran Köymen (Birlikspor), 2. Buğra Ayaz Eryücel (Zirvespor), 3. Samet Öner (Akademispor). 71 kilo: 1. Ali Efe Şahin (Zirvespor), 2. Muhammet Cihan Güney (ferdi), 75 kilo: 1. İbrahim Güler (Zirvespor), 81 kilo: Utku Görükmez (Akademispor).

16-17 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER: 45 Kilo: İbrahim Can Aykaç (Birlikspor), 54 kilo: İsa Uğur Ateş (Zirvespor), 60 kilo: Berat Berk Akgül (Akademispor), 63,5 kilo: Battal Can Bilan (Akademispor), 71 kilo: Boran Arif Odabaşı (Baharspor), 75 kilo: Göktuğ Emre Tarhan (Birlikspor), 81 kilo: 1. Efe Çalışkan (Zirvespor), Oğuzhan Zeren (Zirvespor), +81 kilo: Ahmet Aziz Noyan (Akademispor).

Minik Erkekler: 1 Muhammed El Mustafa (Alaca Belediyespor), 2. Muhammet El Muhammed (Alaca Belediyespor), 3. Umut Ilıman (Ferdi), Halil Çınar Hamgir (Baharspor). 32 kilo: 1. Yusuf Ayaz Yumayak (Akademispor), 36 kilo: 1. Ahmet Kerim Kurak (Zirvespor), 38 kilo: 1. Mehmet Han Kaya (Akademispor), 2. Ahmet Kerem Keyvan (Ferdi), Yusuf Ertürk (Baharspor). 42 kilo: 1. Talha Baysa (Ferdi), 2. Abdussamed Özbaydemir (Birlikspor), Raşit Eymen Gül (Alaca Belediyespor), 46 kilo: 1. Yusuf Eray Bayrak (Alaca Belediyespor), 2. Muhammed Yusuf Efe Ayrıçay (Birlikspor), 2. Hamza Mert Şahin (ferdi), Yağız Serttaş (Zirvespor), 54 kilo: 1. Muhammet Ali Yılmaz Baharspor), 67 kilo: 1. Kaan Taha Arıcı (Zirvespor),

MİNİK KIZLAR: 30 KİLO: Ecemsu Ahırzaman (Zirvespor), 34 kilo: Hümeyra Kelekci (Akademispor), 38 kilo: Ada Ergül (Baharspor), 51 kilo: Efa Nur Altan (Ferdi), 54 kilo: Elis Yağmur Yıldırım (Baharspor).

YILDIZ ERKEKLER: 40 kilo: 1. Salik El Mustafa (Alaca Belediyespor), 42 kilo: 1. Taha Musab Okay (Alaca Belediyespor), 2. Ali El Mustafa (ferdi), 44 kilo: 1. Oğuzhan Köksal (Baharspor), 2. Eymen Yağlı (Akademispor). 51 kilo: 1. Emir Eret (ferdi), 2. Mehmet Eren Taş (Akademispor). 54 kilo: 1.Şahin Mert Masaloğlu (ferdi), 57 kilo: Akın Aktaş (Baharspor), 60 kilo: Kaan Göktaş (Ferdi), 63,5 kilo: 1. Ömer Efe Ünverdi (Alaca Belediyespor), 67 kilo: 1. Yiğit Ömer Bayrak (Alaca Belediye), 2. Ahmet Cengiz Öçalan (Alaca Belediye).

YILDIZ KIZLAR: 40 kilo: 1. Damla Genç (Baharspor), 44 kilo: 1. Yüsra Tuana Tokmak (Alaca Belediyespor), 2. Müge Erçin (Alaca Belediyespor), 46 kilo: 1. Nursena Öztürk (Alaca Belediyespor), 2. Beşza Gül Aydın (Alaca Belediyespor), 54 kilo: 1. Belinay Öztoprak Baharspor), 57 kilo: Zeynep Bera Ölçer (Akademispor)., 60 kilo: 1. Zeynep Ecrin Özel (Zirvespor), 2. Belis Erva Karaoğlu (Zirvespor). 63,5 kilo 1. Rabia Baranlıoğlu (ferdi), 63,5 kilo: Elifnur Çakmak (Alaca Belediyespor).

BÜYÜKLER ELİTE: 48 kilo: Recep Tayip Güney (ferdi), 91 kilo: İzzer Tatarbolat (Zirvespor).

U 23 ERKEKLER: 71 kilo: 1. Bedirhan Yıldız (Zirvespor), 2. Enes Erdem (Çorum Birlik), 75 kilo: 1. Sefa Eren Kılıç (Zirvespor), 81 kilo: Görkem Bıyık (Baharspor) +81 kilo: Emral Akgül (ferdi).

U 23 YAŞ KADINLAR: 51 kilo: Nazlıcan Aksoy (Birlikspor), 54 kilo: Elif Salman (ferdi), 57 kilo: Elif Demirkale (Zirvespor), 67 kilo: Nisa Güneş (ferdi), +67 kilo: 1.Irmak Uzunoğlu (ferdi), 2. Medine Gül Durmuş (ferdi).