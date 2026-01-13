Vali Ali Çalgan, geçtiğimiz günlerde test edilen Kırkdilim Tünelleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tünellerde uyarı levhalarının yerleştirme işlemlerinin devam ettiğini belirten Vali Çalgan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın programına göre en kısa sürede trafiğe açılacak." dedi

8 yıl önce ilk kazmanın vurulduğu Kırkdilim'de mutlu sona yaklaşıldı.

Çorum-Laçin Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, Çorum'u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Karadeniz Bölgesi'nin İç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum için çok önemli bir proje olan Laçin - Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının, geçmişten itibaren, heyelan, kaya düşmesi gibi nedenlerle işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşandığı bilinen bir gerçekti.

Proje ile mevcut güzergahta seyahat eden vatandaş ve sürücülerin hem can ve mal güvenliği sağlanması hem de bölge ekonomisine ekonomik olarak ciddi katkı sağlaması hedefleniyor.