663. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde Çorumlu pahlivanlar iki gümüş bir bronz toplam üç madalya kazandılar. Üç gün süren ve bu yılda Başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek’in kazandığı Kırkpınar Güreşlerinde Küçük Orta Küçük Boy’da mücadele eden Sungurlu’lu ve Ankara Askispor adına güreşen Eren Kalkan zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında İstanbul7dan Yusuf İslam Taş’a yenilerek ikincilik ödülünü aldı. Eren Kalkan önümüzdeki yıl Küçük orta Büyük Boy’da mücadele etmeye hak kazandı.

Teşvik 1 boyunda Osmancık’tan mücadele eden Muhammed Ragıp Acı zorlu maçları kazanarak çıktığı final maçında Tokat’tan Poyraz Bilgen’e yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya ve ödülünü kazandı. Minik 2 boyunda ise Doğukan Karakuş kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Katılımın çok yüksek olduğu Kırkpınar Güreşlerinde Yusuf Can Zeybek üst üste ikincike kemerin sahibi olarak önümüzdeki yıl kazanması halinde kemerin temelli sahibi olmayı başaracak.