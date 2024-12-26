Ahlatcı Çorum FK ligin ikinci yarısı için bugün tesislerde toplanarak çalışmalara başlayacak.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak ligin 17. haftasını tamamlayan kırmızı siyahlı takıma bu maçın ardından üç gün izin verilmişti.

Ligde ilk yarının son iki maçından başlayacak devam edecek 1. ligde heyecan 3-4-5-6 Ocak’ta oynanacak maclarla başlayacak.

Ligdeki 18. hafta maçında Şanlı Urfaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK bugün saat 17’de tesislerde toplanarak 18’de yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başlayacak.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde başlayacak çalışmaya yurt dışına çıkmayan futbolcular katılacaklar.

Ülkelerine giden yabancı futbolcuların ise bir günlük iznin ardından yarın Çorum’a dönecek ve takımla çalışmalara başlayacaklar.

Kırmızı Siyahlı takım bugün başlayacak çalışmalar ile Urfaspor maçının hazırlıklarına start verecek.

Çorum FK’da 6 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde giden ve kalanların olması bekleniyor.