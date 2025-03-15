Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanlığı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek listenin yer aldığı genel kurulda Türk Kızılayı Çorum Şube Başkanı Mustafa Bilgin yeniden başkanlığa seçildi.

Anitta Otel’de gerçekleştirilen genel kurula CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, STK temsilcileri, Kızılay yönetimi ve üyeleri katıldı.

Toplantının Divan Başkanlığı’nı Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan yaparken, Başkan Yardımcılığı’na Mehmet Kılpelit ve Kerim Mandıralıoğlu, katip üyeliğe ise Osman Sivritepe seçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda bir konuşma yapan Kızılay Çorum Şube Başkanı Mustafa Bilgin; “Kızılay sadece bir hayır kurumunun öncüsü değil, aynı zamanda halkımızın dayanışma, yardımlaşma ve insanlık adına duyduğu derin sorumluluk sembolüdür. Bizler bu büyük iyilik hareketinin bir parçası olarak insanımıza dokunmak, yaralarına merhem olmak, en zor anlarında yanlarında olmak için çaba gösteriyoruz.” dedi

Konuşmaların ardından yönetim kurulu faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

Ardından seçime geçildi.

Mustafa Bilgin başkanlığındaki Kızılay Çorum Şube Yönetimi şu isimlerden oluştu;

“Hasan Algül, Mustafa Kılıç, Mustafa Öztemiz, Mehmet Uyar, Zeki Akbatu, Nurettin Bıyık, Ebru Gökmeşe, İbrahim Ethem Demirci, Hasan Hüseyin Türkoğlu ve Bilge Gökkaya.”

Denetim Kurulu: Tugay Garipoğlu, Hüseyin Uysal, Cercis Yıldırım

Genel Merkez üyeleri: Hasan Algül, Hüseyin Kılıç, Mustafa Kılıç ve Zeki Akbatu