Çorum'un Osmancık ilçesinden İstanbul’a tatile giden Fatih Şimşek, denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtarmak isterken hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Osmancık Yaşlı Bakım Merkezi’nde sağlık memuru olarak görev yapan ve Ardıç Köyü nüfusuna kayıtlı olan Fatih Şimşek, tatil için gittiği İstanbul’da denize girdi. Bir süre sonra kızının suda çırpındığını fark eden Şimşek, hiç tereddüt etmeden denize atladı.

Kızını kurtaran Şimşek, akıntıya kapılarak boğuldu. Olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen Fatih Şimşek kurtarılamadı. Kızı ise sağlık ekiplerince kontrol altına alındı.

Olay, sevenlerini yasa boğarken, Şimşek’in fedakârlığı yürekleri dağladı.

OSMANCIK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Fatih Şimşek’in vefat haberini Osmancık Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Gürer verdi. Gürer, genç yaşta vefat eden öğrencisi Fatih Şimşek için, İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Yayımlanan taziye mesajında; “Okulumuzun ilk mezunlarından Fatih Şimşek’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım.

İstanbul’da tatilde denizde çocuğunu kurtarırken kendisi boğularak vefat etmiştir.

Merhum mezun öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.” denildi.