Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü sahasında oynayacağı kritik Kocaelispor maçının biletleri satışa çıktı.

Yönetim son haftalarda uygulamaya koyduğu iki tribünü kapatma uygulamasını kaldırdı ve tüm tribünleri açtı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda pazar günü saat 13.30’da oynanacak Ahlatcı Çorum FK- Kocaelispor maçının biletleri dün saat 12 itibari ile pasolig üzerinden satışa çıkarıldı.

Yapılan açıklamaya göre VİP A, B ve D tribünleri 300 lira, sol kapalı 200, sağ kapalı 200, maraton 100, kuzey ve güney kale arkası 50 misafir tribünü ise 65 liradan satışa çıkarıldı.