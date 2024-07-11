Kırkpınar’da mücadele eden Sungurlu’lu pehlivanlar Ünal Karaman ve Eren Kalkan Sungurlu Belediye başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret ettiler.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan 663. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde baş kategorisinde mücadele eden Sungurlulu güreşci Ünal Karaman ve Küçük Orta Küçük Boy’da mücadele eden Eren Kalkan ile birlikte Sungurlu Belediye başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Sungurlulu pehlivanlar Ünal Karaman ve Eren Kalkan katıldıkları Kırkpınar Güreşleri hakkında bilgiler verdiler.

Karaman ve Kalkan Muhsin Dere’yi başkanlığı için tebrik ettiler ve güreşe verdikleri destek için teşekkür ettiler.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ise ata sporu güreşe desteklerinin devam edeceğini belirterek Ünal Karaman ve Eren Kalkan’a başarılar diledi Kalkan’ı kazandığı ikincilik nedeni ile tebrik etti.