Çorum'da bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, İngiliz yapımı yaklaşık 100 yıllık hurda faytonun demir parçalarını kullanarak yaptığı koleksiyonluk 7 bıçağı, gelirinin tamamını depremzedelere bağışlamak üzere satışa çıkardı.

Çorum'da, sıcak demir ustası babasından öğrendiklerini mesleğiyle birleştirip 7 yıl önce atölye açan Abdulsamet Poyraz, İsveç, Rusya ve Avusturya'dan aldığı çelikle kişiye özel bıçaklar üretiyor.

Kabza ve kılıf tasarımı da yapan Poyraz'ın ürettiği bıçaklar, ABD, İspanya, Katar, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Almanya, Belçika, İtalya, İsviçre gibi ülkelerden ilgi görüyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak isteyen Poyraz, yaklaşık bir ayda hazırladığı koleksiyon değerine sahip 7 özel bıçağı satışa çıkardı.

Poyraz, AA muhabirine, bıçakların üretim sürecini tamamladığını, koleksiyoncularla görüşmelere başladıklarını söyledi.

Bu fikrin 'Ben depremzedelere nasıl faydalı olabilirim?" diye düşünürken ortaya çıktığını belirten Poyraz, "Elimizde İngiliz yapımı, 1900'lü yılların başlarından kalma fayton parçaları vardı. Bu parçalardan özel müşterilerimize özel bıçaklar yapma niyetindeydik. Deprem olunca, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere koleksiyonluk bıçak yapmaya karar verdik. Bu metallerden 7 bıçak çıktı." dedi.

Bıçakların kullanılan materyal, tasarım ve el işçiliği açısından benzersiz olduğunu dile getiren Poyraz, "Dünyada sadece 7 tane olan bıçağı depremzedelerin faydalanması için satışa çıkarıyoruz. Gelirin tamamı depremzedelere bağışlanacak." diye konuştu.

- "Tamamen elde dövülerek yapıldı bu bıçaklar"

Poyraz, "Bu bıçakların üretiminde İngiliz yapımı faytondan çıkma metalleri kullandım. Faytonun 1900'lü yılların başlarında üretildiğini söylediler bana. Bu faytondan çıkan yay çeliklerini, akis millerini kullandık. Dingil diye tabir edilen metalleri döverek bıçak yaptım. Tamamen elde dövülerek yapıldı bu bıçaklar. Yedi tane yapıldı, 8'incisi yok. Tamamen koleksiyonluk bıçak bunlar." ifadesini kullandı.

Bıçakların fiyatının alıcılarca belirleneceğine dikkati çeken Poyraz şunları kaydetti:

"Bunlara net bir fiyat belirlemedik. Tamamen müşterinin gönlüne bıraktık. Bizim bir menfaatimiz yok. 200 bin lira, 300 bin lira ya da 5 lira olsun; tamamen alıcısının inisiyatifinde. Bütçe ne gelirse, depremzedelere bağışlayacağız. Piyasa değeri olarak kendi ürettiğimiz, bunlardan daha pahalı bıçaklarımız var ancak bunlar koleksiyonluk. Geliri de depremzedelere gönderileceği için normal piyasa fiyatından daha yüksek fiyatlarla satılmasını arzu ediyoruz."

Poyraz, bıçakların tamamının satılmasıyla oluşacak meblağı ilgili resmi kurumlar aracılığıyla depremzedelere ulaştıracağını sözlerine ekledi.(AA)